В Минске состоялась инаугурация Лукашенко

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Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА. Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению, передает lenta.ru. Как сообщает russian.rt.com, на мероприятие были приглашены несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций.Как напоминает РБК, белорусские власти до последнего момента не называли официальную дату инаугурации. Отмечается, что на инаугурации присутствовала глава ЦИК Лидия Ермошина, хотя ранее 23 сентября в ведомстве, ответственном за назначение даты проведения мероприятия, заявили РИА Новости, что ничего не слышали о готовящейся церемонии.