Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев

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Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, признал вину, сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.В ведомстве подчеркивают, что обвиняемый подробно изложил и подтвердил все обстоятельства преступления. Кроме того, Шамсутдинов прошел проверки у психиаторов, которые не выявили у него никаких отклонений.Как напоминает «Интерфакс», 25 октября 2019 года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены открывшим стрельбу солдатом-срочником Шамсутдиновым. После задержания он сказал, что его довели «до крайней точки».Отметим, что в декабре 2019 года Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье.