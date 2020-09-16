В России коронавирусом заболел еще 6431 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 6 431 случай коронавируса, из них 1 557 случаев (24,2%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксирован 1 122 241 заболевший.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 750 человек. Всего врачи вылечили уже 923 699 пациентов.Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. С начала эпидемии в России от COVID-19 скончались 19 799 человек.