В России коронавирусом заболел еще 6431 человек
Россия и мир
Фото: 75.ru
За сутки в России подтвердили 6 431 случай коронавируса, из них 1 557 случаев (24,2%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксирован 1 122 241 заболевший.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 750 человек. Всего врачи вылечили уже 923 699 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. С начала эпидемии в России от COVID-19 скончались 19 799 человек.
В России коронавирусом заболел еще 6431 человек
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано 5 750 человек. Всего врачи вылечили уже 923 699 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 150 летальных случаев. С начала эпидемии в России от COVID-19 скончались 19 799 человек.
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