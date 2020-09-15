Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане, сделав подкоп

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Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии строгого режима, расположенной недалеко от посёлка Шамхал в Дагестане, сообщает телеграм-канал «BAZA».О побеге в колонии узнали около полуночи: в 23:40 при обходе охранники заметили подкоп на контрольно-следовой полосе, и бросили пересчитывать осужденных, рассказали в УФСИН Дагестана. Оказалось, что шестерых заключенных не хватает, передает «Интерфакс». В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег.Как сообщает со ссылкой на свои источники телеканал «360», сбежавшие заключенные были приговорены на сроки от восьми до 15 лет лишения свободы. Двое из них сидели за убийства.