Руководителей «Церкви последнего завета» арестовали в Новосибирске

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В Новосибирске суд арестовал Сергея Торопа, известного как Виссарион, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, руководителей религиозной общины Виссариона. Их поместили под стражу на срок два месяца, до 22 ноября.Напомним, Сергея Торопа задержали вчера утром. Силовики инкриминируют главе общины и его последователям применение насилия, присвоение собственности и отказ от лечения. В частности, в СКР заявили, что участники секты применяли в отношении последователей психологическое насилие, таким образом причиняя тяжкий вред здоровью.По версии следствия, подозреваемые руководили организацией с 1991 года. Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.