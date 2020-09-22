Дональд Трамп призвал ООН наказать Китай за коронавирус

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Трамп в своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал привлечь Китай к ответственности за пандемию. «В первые дни (распространения) вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир… Организация Объединённых Наций должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — цитирует заявление Трампа РИА Новости.Президент США не первый раз обвиняет Китай в пандемии. В начале мая он говорил, что власти Китая совершили «ужасную ошибку» в ситуации с коронавирусом и не захотели ее вовремя признавать. «Пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожар, и не смогли сделать это», — отмечал Трамп, напоминает РБК.