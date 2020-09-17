Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров

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Белорусская таможня перестала пропускать в страну любые польские товары. Об этом пишет Gazeta Wyborcza. По информации издания, через границу нельзя провезти «пачку кофе, шоколадные конфеты, даже рулон туалетной бумаги». Таможенники ставят туристам ультиматум: либо те выбрасывают польские покупки, либо возвращаются с ними в Польшу.Издание предполагает, что данный запрет появился, чтобы спасти тающие валютные резервы Белоруссии. Кроме того, таким шагом Лукашенко намерен показать, что его слова о закрытии границ с Польшей и Литвой не являются пустым звуком.