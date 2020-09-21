Акции «Яндекса» резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка

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Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова, передает РБК. Отмечается, что акции «Яндекса» подорожали на основной бирже — Nasdaq — на 11,8%. На Мосбирже рост составил 8,2%.Как отмечает РИА «Новости», после закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с «Яндексом» о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании.Отметим, что основным активом TCS Group является Тинькофф Банк, также ей принадлежит «Тинькофф Страхование» и другие активы.