Акции «Яндекса» резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
Россия и мир
Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова, передает РБК. Отмечается, что акции «Яндекса» подорожали на основной бирже — Nasdaq — на 11,8%. На Мосбирже рост составил 8,2%.
Как отмечает РИА «Новости», после закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с «Яндексом» о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании.
Отметим, что основным активом TCS Group является Тинькофф Банк, также ей принадлежит «Тинькофф Страхование» и другие активы.
Как отмечает РИА «Новости», после закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с «Яндексом» о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании.
Отметим, что основным активом TCS Group является Тинькофф Банк, также ей принадлежит «Тинькофф Страхование» и другие активы.
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