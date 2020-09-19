Представители ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

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Путин в видеообращении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» сотрудникам ООН.Представители ООН уже поблагодарили Путина. Медицинские службы изучат эту инициативу. «Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами», — сказали РИА «Новости» в офисе организации.Как напоминает russian.rt.com, 11 августа Россия зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат получил название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V». Ожидается, что вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.