Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

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Найден универсальный природный антибиотик эмерицеллипсин А, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Об этом сообщили ученые Тюменского государственного университета, которые вели исследования совместно с коллегами из других российских научных центров. Выводы специалистов опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.Ученые заявляют, что обнаруженное вещество позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы.По мнению исследователей, эмерицеллипсин А будет эффективен не только в качестве самостоятельного средства, но и как составная часть многокомпонентных лекарственных препаратов.