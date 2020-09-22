Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик
Россия и мир
Найден универсальный природный антибиотик эмерицеллипсин А, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Об этом сообщили ученые Тюменского государственного университета, которые вели исследования совместно с коллегами из других российских научных центров. Выводы специалистов опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.
Ученые заявляют, что обнаруженное вещество позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы.
По мнению исследователей, эмерицеллипсин А будет эффективен не только в качестве самостоятельного средства, но и как составная часть многокомпонентных лекарственных препаратов.
Ученые заявляют, что обнаруженное вещество позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы.
По мнению исследователей, эмерицеллипсин А будет эффективен не только в качестве самостоятельного средства, но и как составная часть многокомпонентных лекарственных препаратов.
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