Ангела Меркель призвала к реформе Совета Безопасности ООН

© Вечерние ведомости

Ангела Меркель заявила, что «слишком часто» важные решения блокируются в Совете Безопасности ООН, и призвала к реформе в организации ради более эффективного поиска ответов на глобальные вызовы, передает ren.tv.«Все чаще интересы отдельных членов препятствуют тому, что система правил функционировала так, как должна. Тот, кто считает, что может справиться в одиночку, ошибается», — сказала канцлер Германии.Как напоминает russian.rt.com, в сентябре прошлого года о необходимости структурной реформы заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, особенно в реформе нуждается Совет Безопасности.