Ангела Меркель призвала к реформе Совета Безопасности ООН
Россия и мир
Ангела Меркель заявила, что «слишком часто» важные решения блокируются в Совете Безопасности ООН, и призвала к реформе в организации ради более эффективного поиска ответов на глобальные вызовы, передает ren.tv.
«Все чаще интересы отдельных членов препятствуют тому, что система правил функционировала так, как должна. Тот, кто считает, что может справиться в одиночку, ошибается», — сказала канцлер Германии.
Как напоминает russian.rt.com, в сентябре прошлого года о необходимости структурной реформы заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, особенно в реформе нуждается Совет Безопасности.
«Все чаще интересы отдельных членов препятствуют тому, что система правил функционировала так, как должна. Тот, кто считает, что может справиться в одиночку, ошибается», — сказала канцлер Германии.
Как напоминает russian.rt.com, в сентябре прошлого года о необходимости структурной реформы заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По его словам, особенно в реформе нуждается Совет Безопасности.
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