Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Савченко
Россия и мир
Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Текст документа опубликован на сайте Кремля. «Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — указано в документе.
Как напоминает «Интерфакс», 70-летний Савченко руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в сентябре 2017 года с 69,29% голосов.
Как напоминает «Интерфакс», 70-летний Савченко руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в сентябре 2017 года с 69,29% голосов.
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