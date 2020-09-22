Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Савченко

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Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Текст документа опубликован на сайте Кремля. «Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — указано в документе.Как напоминает «Интерфакс», 70-летний Савченко руководил регионом с 1993 года. В последний раз он выиграл губернаторские выборы в сентябре 2017 года с 69,29% голосов.