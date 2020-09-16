Синоптик пообещал москвичам самое теплое за десять лет бабье лето

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал продолжительное и самое теплое за десять лет бабье лето в столице, передает РИА «Новости».«Дневная температура в Москве повысится до плюс 19–21, атмосферное давление — 745 мм рт. ст. В последующие сутки и до конца недели антициклон будет только усиливать свои позиции, поэтому москвичей ждут невероятно погожие деньки с температурным фоном на 5–7 градусов выше нормы», — сказал он.По словам Тишковца, ночью воздух будет остывать до плюс 7–12, а после полудня солнце до выходных включительно будет прогревать воздух до плюс 18–23.