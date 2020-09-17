Сегодня Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Россия и мир
Фото: МК.RU
Путин записал видеообращение для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН. Его трансляция начнется в 18:00 по московскому времени во вторник, 22 сентября 2020 года.
Как передает «Интерфакс», Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая начнется в 17:00 по московскому времени, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед ним выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.
Как напоминает gazeta.ru, с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Путин, как и многие другие главы государств, не полетит в Нью-Йорк из-за пандемии.
Как передает «Интерфакс», Путин выступит в первой группе глав государств на утренней сессии, которая начнется в 17:00 по московскому времени, его обращение запланировано к показу седьмым по счету. Перед ним выступят лидеры Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы.
Как напоминает gazeta.ru, с 22 по 29 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Путин, как и многие другие главы государств, не полетит в Нью-Йорк из-за пандемии.
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