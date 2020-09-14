В РФ обнаружили ещё 6 215 случаев заражения коронавирусом

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.Больше всего новых заражённых в Москве (980 человек), Санкт-Петербурге (211), Ростовской (181), Московской (172) и Нижегородской (157) области.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.