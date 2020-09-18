У губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус
Россия и мир
Фото: altapress.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусной инфекцией. В связи с этим ему пришлось перейти на дистанционный режим работы, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства края.
«Губернатор Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы - тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.
Сообщается, что работа по руководству правительством организована в дистанционном режиме, а все мероприятия с участием губернатора на ближайшие 10-14 дней отменены.
Напомним, что в конце июня Томенко уже уходил на недельную самоизоляцию после того, как коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников администрации региона.
«Губернатор Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы - тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим глава региона с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.
Сообщается, что работа по руководству правительством организована в дистанционном режиме, а все мероприятия с участием губернатора на ближайшие 10-14 дней отменены.
Напомним, что в конце июня Томенко уже уходил на недельную самоизоляцию после того, как коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников администрации региона.
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