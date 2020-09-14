В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после землетрясения, которое произошло в ночь на вторник. Об этом сообщается на официальном портале городской администрации.«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий», - говорится в сообщении.В администрации сообщили, что интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила 8,1 балла. Городские дежурные службы начали сбор информации о последствиях подземных толчков, также осуществляется патрулирование на предмет возможных повреждений зданий.