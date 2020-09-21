В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой до 8 баллов
Россия и мир
Землетрясение магнитудой до 8 баллов по шкале Рихтера произошло в Иркутской области во вторник ночью около 02:00 по местному времени, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
«Землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов», - сказал собеседник агентства. «Жертв и разрушений нет», - добавили в пресс-службе.
Жители Иркутска массово сообщают о нескольких подземных толчках, по словам источников. Больше всего сообщений о подземных толчках поступает из северной части города, а также из области.
«Землетрясение магнитудой 5.9, класс 14.7, интенсивность 8.1, эпицентр в Слюдянском районе, поселок Култук, в Иркутске и Слюдянке 5-6 баллов», - сказал собеседник агентства. «Жертв и разрушений нет», - добавили в пресс-службе.
Жители Иркутска массово сообщают о нескольких подземных толчках, по словам источников. Больше всего сообщений о подземных толчках поступает из северной части города, а также из области.
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