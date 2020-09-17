Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в российских аптеках
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Препарат «Арепливир» для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в российские аптеки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
Лекарство можно приобрести по рецепту врача за 12 320 рублей за пачку.
«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», - сказал он.
Младенцев сообщил, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, а потом количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться:
«У нас 60 тыс. аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», - пояснил он.
Лекарство можно приобрести по рецепту врача за 12 320 рублей за пачку.
«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», - сказал он.
Младенцев сообщил, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, а потом количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться:
«У нас 60 тыс. аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», - пояснил он.
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