Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в российских аптеках

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Препарат «Арепливир» для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в российские аптеки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.Лекарство можно приобрести по рецепту врача за 12 320 рублей за пачку.«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», - сказал он.Младенцев сообщил, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тыс. аптек России, а потом количество точек, торгующих препаратом, будет расширяться:«У нас 60 тыс. аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тыс. аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», - пояснил он.