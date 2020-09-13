Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Курс евро вырос на 0,43%, до ₽90,05 по состоянию на 10:57 мск. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.Евро превысил уровень в 90 рублей впервые с 8 сентября. Его курс поднимался до ₽90,4 в ходе торгов, и превысил тем самым рекордное значение 2016 года.Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1, и впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей.