Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Россия и мир
Фото: РБК
Курс евро вырос на 0,43%, до ₽90,05 по состоянию на 10:57 мск. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Евро превысил уровень в 90 рублей впервые с 8 сентября. Его курс поднимался до ₽90,4 в ходе торгов, и превысил тем самым рекордное значение 2016 года.
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1, и впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей.
Евро превысил уровень в 90 рублей впервые с 8 сентября. Его курс поднимался до ₽90,4 в ходе торгов, и превысил тем самым рекордное значение 2016 года.
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1, и впервые с 9 сентября поднялся выше 76 рублей.
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