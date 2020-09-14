Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости
Россия и мир
Фото: РИА Новости
Местные власти в России могут наделить правом принимать программы сноса и реконструкции не только аварийного жилья, но и почти любого другого. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму группой сенаторов и депутатов, по всей России необходимо провести комплексное развитие территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости.
Документ разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Данный законопроект предполагает дать местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму группой сенаторов и депутатов, по всей России необходимо провести комплексное развитие территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости.
Документ разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Данный законопроект предполагает дать местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
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