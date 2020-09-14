Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Местные власти в России могут наделить правом принимать программы сноса и реконструкции не только аварийного жилья, но и почти любого другого. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму группой сенаторов и депутатов, по всей России необходимо провести комплексное развитие территорий с возможностью принудительного изъятия недвижимости.Документ разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.Данный законопроект предполагает дать местным властям полномочия сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».