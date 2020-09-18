Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США
Россия и мир
Фото: РБК
Представитель Аркадия Ротенберга заявил РБК, что обнародованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, «не более чем бред».
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки, которые упоминают журналисты «Кассандры» в своем отчете.
Напомним, что сегодня Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал итоги анализа секретных документов финансовой разведки США.
В отчете утверждается, что сомнительные банковские сделки в американских банках совершали бывшие российские чиновники, крупные бизнесмены, фигуранты различных уголовных дел, а также лица, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки, которые упоминают журналисты «Кассандры» в своем отчете.
Напомним, что сегодня Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал итоги анализа секретных документов финансовой разведки США.
В отчете утверждается, что сомнительные банковские сделки в американских банках совершали бывшие российские чиновники, крупные бизнесмены, фигуранты различных уголовных дел, а также лица, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.
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