В России COVID-19 обнаружен ещё у 6 196 человек

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За последние сутки в России выявлено 6 196 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксирован 71 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 616 человек.Больше всего новых заражённых в Москве (915 человек), Санкт-Петербурге (209), Московской (193), Ростовской (177) и Нижегородской (162) областях.Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 109 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 489 летальных исходов, выздоровело 911 973 человека.