В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Россия и мир
Фото: TASS/EPA
Следы коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России. Об этом сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь. Власти уже направили под наблюдение врачей тех людей, которые контактировали с небезопасной упаковкой.
Отмечается, что все 10 кг продуктов из России, направленных в город Фуюй, также планируют проверить.
Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь. Власти уже направили под наблюдение врачей тех людей, которые контактировали с небезопасной упаковкой.
Отмечается, что все 10 кг продуктов из России, направленных в город Фуюй, также планируют проверить.
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