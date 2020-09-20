В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Следы коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России. Об этом сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.Как сообщает агентство Xinhua, следы вируса были найдены в пятницу во время проверки в городе Чанчунь. Власти уже направили под наблюдение врачей тех людей, которые контактировали с небезопасной упаковкой.Отмечается, что все 10 кг продуктов из России, направленных в город Фуюй, также планируют проверить.