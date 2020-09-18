В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, которые не смогли получить места бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT.В письме, которое Федоров направил министру просвещения Сергею Кравцову, он ссылается на Конституцию, которая гарантирует право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.Депутат отметил, что не все родители детей, стоящих в очереди в государственный детский сад, могут вовремя получить там место, из-за чего им приходится пользоваться услугами частный детсадов.Парламентарий предлагает Минпросвещения «рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц» для таких семей.