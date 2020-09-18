В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

11.25 Понедельник, 21 сентября 2020
Россия и мир
Фото: 1tulatv.ru
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, которые не смогли получить места бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT.

В письме, которое Федоров направил министру просвещения Сергею Кравцову, он ссылается на Конституцию, которая гарантирует право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.

Депутат отметил, что не все родители детей, стоящих в очереди в государственный детский сад, могут вовремя получить там место, из-за чего им приходится пользоваться услугами частный детсадов.

Парламентарий предлагает Минпросвещения «рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц» для таких семей.
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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