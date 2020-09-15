СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал итоги анализа секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).Сообщается, что часть материалов была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства РФ в американскую избирательную кампанию.Как утверждается, сомнительные банковские сделки в американских банках совершали бывшие российские чиновники, крупные бизнесмены, фигуранты различных уголовных дел, а также лица, близкие к президенту РФ Владимиру Путину.В числе фигурантов расследования находятся имена предпринимателя Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентины Юмашевой, виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе и других.