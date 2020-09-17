Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Россия и мир
Фото: ИД "Волгоградская правда" / Сергей Каширский
Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут затронуть людей с первичными иммунодефицитами. Об этом рассказал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Караулов отметил, при этом, что противопоказанием не будут являться даже онкологические заболевания:
«Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — уточнил специалист.
По словам академика, люди в группе риска уже сейчас должны поставить прививку от пневмококка и гриппа. Вакцинироваться от коронавируса можно будет уже через 4 недели.
Караулов отметил, при этом, что противопоказанием не будут являться даже онкологические заболевания:
«Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — уточнил специалист.
По словам академика, люди в группе риска уже сейчас должны поставить прививку от пневмококка и гриппа. Вакцинироваться от коронавируса можно будет уже через 4 недели.
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