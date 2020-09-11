Число больных COVID-19 в России превысило 1,1 млн человек
Россия и мир
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.
Лидерами по числу новых заражённых стали Москва (860 человек), Санкт-Петербург (214), Московская (188), Ростовская (178) и Нижегородская (165) области.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.
Лидерами по числу новых заражённых стали Москва (860 человек), Санкт-Петербург (214), Московская (188), Ростовская (178) и Нижегородская (165) области.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.
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