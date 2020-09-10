Мальчик с двумя головами родился в Мьянме

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В Мьянме родился новорожденный с двумя головами. Об этом сообщает Myanmar Times. Такой случай называется дицефалией монозиготных сиамских родов.Младенец появился на свет вечером в среду, 16 сентября, и стал вторым ребенком в семье. Его мать, 29-летняя Санда Мьин, поступила в больницу на восьмом месяце беременности. Из-за осложнений при родах ей сделали кесарево сечение.Вес малыша — 2,5 килограмма. По словам сотрудника больницы, ребенка нельзя отнести к сиамским близнецам. У мальчика оказался один набор органов, а у сиамских близнецов обычно бывает два комплекта внутренностей. В настоящее время новорожденный находится в реанимации.