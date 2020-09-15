В Израиле впервые в мире введен повторный карантин из-за коронавируса

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В Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения продлятся три недели, пишет РИА Новости.Причиной повторного введения «коронавирусных» ограничений в Израиле является увеличение суточного числа случаев коронавирусной инфекции до 4500.Как передает gazeta.ru, гражданам запрещено отходить от домов дальше чем на 1000 м, за исключением похода на работу, в магазин и лекарствами, а также по некоторым другим поводам.