Губернатор Белгородской области Савченко объявил о своей отставке
Россия и мир
Губернатор Белгородской области Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства. О досрочном сложении полномочий глава региона сообщил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона.
В последний раз Савченко переизбрался губернатором в сентябре 2017 года, набрав по официальным данным 69,29% голосов.
В последний раз Савченко переизбрался губернатором в сентябре 2017 года, набрав по официальным данным 69,29% голосов.
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