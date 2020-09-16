Губернатор Белгородской области Савченко объявил о своей отставке

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Губернатор Белгородской области Савченко, возглавлявший регион с 1993 года, объявил о своей отставке, сообщает пресс-служба облправительства. О досрочном сложении полномочий глава региона сообщил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона.В последний раз Савченко переизбрался губернатором в сентябре 2017 года, набрав по официальным данным 69,29% голосов.