В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

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Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются». В сообщении ведомства говорится, что на данный момент «насчитывается около 22 таких единичных мутаций». Отмечается, что эти мутации произошли в январе - марте 2020 года, а позже в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение».