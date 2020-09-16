Путина, Трампа и Лукашенко наградили Шнобелевской премией

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В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи, передает РБК.В номинации «медицинское образование» награду получили президенты. Жюри решило, что во время пандемии коронавируса Путин, Лукашенко, а также Дональд Трамп, Борис Джонсон, лидеры Турции, Туркмении, Бразилии и Мексики доказали, что политики оказывают значительное большее влияние на жизни людей, чем врачи и ученые, сообщает "Эхо Москвы".Организаторы отметили, что Лукашенко получает премию уже во второй раз. В 2013 году политик был награжден «Шнобелем» за то, что запретил публичные аплодисменты, а позже полиция арестовала за это однорукого белоруса, передает gazeta.ru.Среди научных номинаций – премия по психологии за методику выявления нарциссизма по форме бровей, премия по физике за определение формы дождевого червя под воздействием высокочастотных вибраций и премия по акустике за эксперимент по изучению голоса аллигаторов в насыщенной гелием атмосфере.