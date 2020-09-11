В России коронавирус подтвердили еще у 5905 человек
Россия и мир
Фото: virusnaya-pandemiya.ru
За сутки в России подтвердили 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, из них 1 446 случаев (24,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 091 186 заболевших.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписались еще 5 339 человек. Таким образом, врачи вылечили уже 901 207 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 19 195 человек.
В России коронавирус подтвердили еще у 5905 человек
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписались еще 5 339 человек. Таким образом, врачи вылечили уже 901 207 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 19 195 человек.
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