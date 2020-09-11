В России коронавирус подтвердили еще у 5905 человек

В России коронавирус подтвердили еще у 5905 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны, из них 1 446 случаев (24,5%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 091 186 заболевших.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписались еще 5 339 человек. Таким образом, врачи вылечили уже 901 207 пациентов.Также за сутки зафиксировано 134 летальных случая. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 19 195 человек.