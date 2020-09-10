В Кремле считают, что оснований для введения новой самоизоляции нет

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Пресс-секретарь Путина Песков в четверг, 17 сентября, заявил, что в Кремле не рассматривают возможность усиления в стране карантинных мер на фоне пандемии коронавируса. Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли планов усилить карантинные меры.Песков также напомнил, что в ходе острой фазы борьбы с COVID-19 во всех регионах заблаговременно приняли меры по мобилизации системы здравоохранения, передает РИА «Новости».Глава Роспотребнадзора Попова 14 сентября заявила, что эпидемиологическая ситуация в России в последние месяцы остается стабильной, сообщает РБК.