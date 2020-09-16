Депутаты Европарламента отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии

16.39 Четверг, 17 сентября 2020
Россия и мир
Европарламент отказался признавать Лукашенко президентом Белоруссии и призвал ЕС к введению санкций.

«Европарламент призывает Совет ЕС безотлагательно <...> ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях в Белоруссии <...> изучить возможность включения в него российских граждан, непосредственно причастных к поддержке режима Лукашенко в Белоруссии», — говорится в принятой резолюции.

Также в принятой резолюции подчеркивается необходимость проведения новых выборов в стране.

Как отмечает РИА "Новости", депутаты Европарламента на пленарной сентябрьской сессии 14-17 сентября обсуждали ситуацию в Белоруссии, ситуации с Алексеем Навальным и отношения с Россией, а также обстановку в Восточном Средиземноморье, Турцию, запуск европейского механизма восстановления экономики ЕС и другие вопросы.
© Вечерние ведомости
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