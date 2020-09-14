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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что награда присуждена за многолетнюю добросовестную работу.Отметим, что 14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет. Он занимал пост президента РФ с 7 мая 2008-го по 7 мая 2012 года, после чего стал председателем правительства РФ. С 16 января 2020 года политик является заместителем председателя Совбеза.