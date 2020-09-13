«Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney»

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Компания «Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет называться «ЮMoney», говорится в пресс-релизе компании. «Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно», — говорится в сообщении.Как отмечает РБК, смена брендинга — следствие «развода» «Яндекса» со Сбербанком. С июля «Яндекс. Деньги», бывшие совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находятся под полным контролем банка. Сбербанку напрямую принадлежат 75% сервиса и 25% — через компанию ООО «Цифровые активы».