«Яндекс.Деньги» сменит название на «ЮMoney»
Россия и мир
Компания «Яндекс.Деньги» проведет ребрендинг и станет называться «ЮMoney», говорится в пресс-релизе компании. «Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно», — говорится в сообщении.
Как отмечает РБК, смена брендинга — следствие «развода» «Яндекса» со Сбербанком. С июля «Яндекс. Деньги», бывшие совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находятся под полным контролем банка. Сбербанку напрямую принадлежат 75% сервиса и 25% — через компанию ООО «Цифровые активы».
Как отмечает РБК, смена брендинга — следствие «развода» «Яндекса» со Сбербанком. С июля «Яндекс. Деньги», бывшие совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находятся под полным контролем банка. Сбербанку напрямую принадлежат 75% сервиса и 25% — через компанию ООО «Цифровые активы».
В Екатеринбурге появился новый маршрут по стрит-артам
13 сентября 2020
13 сентября 2020
Екатеринбург встал в пробки из-за дождя
16 сентября 2020
16 сентября 2020
В Екатеринбурге закончен новый городской маршрут – фиолетовая линия
09 сентября 2020
09 сентября 2020
На ЕКАДе из-за ДТП образовалась огромная пробка
08 сентября 2020
08 сентября 2020