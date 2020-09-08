В России скончались свыше 19 тысяч человек с COVID-19
Россия и мир
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 5 762 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 754 человека.
Больше всего новых заражённых в Москве (730 человек), Санкт-Петербурге (211), Московской (177), Ростовской (171) и Нижегородской (166) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.
Больше всего новых заражённых в Москве (730 человек), Санкт-Петербурге (211), Московской (177), Ростовской (171) и Нижегородской (166) областях.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 085 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 19 061 летальный исход, выздоровело 895 868 человек.
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