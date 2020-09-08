Россия предоставит Белоруссии кредит 1,5 миллиарда долларов в два этапа

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Россия выдаст Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов в два этапа. Об этом сообщил министр финансов Силуанов.«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), $500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — $500 млн за счет межгоскредита», — пояснил министр.Ранее, на этой неделе, Путин объявил во время визита Лукашенко, что Россия «предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд», напоминает РБК.