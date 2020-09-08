Генсек ООН заявил, что вспышка коронавируса выходит из-под контроля

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Вспышка коронавируса в мире выходит из-под контроля, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что сложившийся кризис не похож ни на один другой. «Между тем, вспышка выходит из-под контроля. Вирус - это угроза номер один глобальной безопасности в современном мире», — подчеркнул Гуттериш.По словам генсека, совсем скоро количество жертв COVID-19 превысит отметку в один миллион, поэтому пандемию стоит считать «угрозой номер один» глобальной безопасности. Гутерреш также подчеркнул, что сейчас люди возлагают большие надежды на вакцину, но сама по себе она не устранит кризис.Как напоминает gazeta.ru, всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли.