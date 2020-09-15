Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра Ёсихидэ Сугу

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Новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, получивший большинство голосов депутатов палаты представителей парламента Японии, передает РИА «Новости». Ранее Суга возглавил правящую Либерально-демократическую партию вместо Синдзо Абэ, который ушел в отставку по состоянию здоровья.Как напоминает rg.ru, Абэ стал абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии - 7 лет и 8 месяцев.