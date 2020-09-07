Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на ремонт
Россия и мир
В России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры. С такой инициативой выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ), ее готовы поддержать в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях, сообщают «Известия».
Член Общественной палаты Юлия Зимова заявила, что сейчас маткапитал можно тратить на ипотеку, однако большинство семей, по ее словам, нуждаются не в новом доме, а в улучшении того, что у них есть, например, в газификации и электрофикации жилья.
Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466,6 тыс. руб. за первого ребенка, 150 тыс. руб. — за второго.
Член Общественной палаты Юлия Зимова заявила, что сейчас маткапитал можно тратить на ипотеку, однако большинство семей, по ее словам, нуждаются не в новом доме, а в улучшении того, что у них есть, например, в газификации и электрофикации жилья.
Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466,6 тыс. руб. за первого ребенка, 150 тыс. руб. — за второго.
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