Компания Apple представила новые смарт-часы и iPad
Россия и мир
Американская компания Apple представила новые смарт-часы и новые модели планшетов iPad. В Apple Watch Series 6 был сделан упор на функции, направленные на отслеживание физического состояния владельца. В презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь. Часы оснащены датчиком, который позволит проводить измерения уровня кислорода в крови. Специальный сенсор оценивает цвет крови, просвечивая сосуды, и на основе полученной информации выдает результат. Функция будет работать даже в фоновом режиме во время сна. Также часы могут измерять высоту в реальном времени, отмечает iz.ru.
Apple Watch Series 6 в России будут стоить от 36,99 тыс. руб. ($399 в США). Цена бюджетной модели «умных» часов Apple Watch SE в России будет начинаться от 24,99 тыс. ($279 в США).
Кроме того, компания представила новую модель планшета iPad, он оснащён новым чипом А12. Стоимость в США — от $329. Также Apple представила iPad Air. Он получил экран на всю переднюю панель: функция Touch ID переехала на кнопку включения девайса в его верхней панели. Его цена в США составит $599, передает russian.rt.com.
Apple Watch Series 6 в России будут стоить от 36,99 тыс. руб. ($399 в США). Цена бюджетной модели «умных» часов Apple Watch SE в России будет начинаться от 24,99 тыс. ($279 в США).
Кроме того, компания представила новую модель планшета iPad, он оснащён новым чипом А12. Стоимость в США — от $329. Также Apple представила iPad Air. Он получил экран на всю переднюю панель: функция Touch ID переехала на кнопку включения девайса в его верхней панели. Его цена в США составит $599, передает russian.rt.com.
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