Названы ограничения для участников испытания российской вакцины «Спутник V»
Россия и мир
Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение. Об этом говорится в протоколе клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, передает РИА Новости.
Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашако заявил, что в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от коронавируса привито более 300 человек. У 14% из них возникают жалобы на слабость и боли в мышцах, но эти симптомы проходят в течение суток, сообщает iz.ru.
Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи и производимая совместно с Российским фондом прямых инвестиций, Минзрав РФ зарегистрировал в августе.
Накануне глава российского Минздрава Михаил Мурашако заявил, что в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от коронавируса привито более 300 человек. У 14% из них возникают жалобы на слабость и боли в мышцах, но эти симптомы проходят в течение суток, сообщает iz.ru.
Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи и производимая совместно с Российским фондом прямых инвестиций, Минзрав РФ зарегистрировал в августе.
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