В России обсудят введение почасового МРОТ

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В России может быть введено понятие «минимального размера часовой ставки». Пункт об обсуждении этого вопроса включен в перечень предложений к проекту текста генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы, передает iz.ru.Согласно документам, сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по данному вопросу. Уточняется, что почасовой МРОТ может быть применен «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда».Отмечается, что подобные нормы минимальной почасовой зарплаты приняты во многих странах. Например, в 2019 году в Германии она составляла 8,5 евро, в Болгарии — 6 евро, в Румынии — 7,7 евро.