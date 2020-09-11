Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу
Россия и мир
Адвокат Эльман Пашаев заявил в понедельник, что актер Михаил Ефремов окончательно отказался продолжать с ним работу. «Предложений [продолжить работу с Ефремовым] не поступало. Это уже решено», — заявил Пашаев. Как заметил адвокат, его договор с актером закончился после вынесения Ефремову приговора.
Как напоминает НТВ, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии. Актер был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Как напоминает НТВ, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии. Актер был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
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