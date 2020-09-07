Будущий премьер-минимтр Японии Есихидэ Суга высказался о Курилах
Россия и мир
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга отметил важность вопроса принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, которые японская сторона именует «северными территориями», передает РИА «Новости».
«Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов», — заявил Суга. Он также добавил, что Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора.
«Что касается северных территорий, то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырёх островов», — заявил Суга. Он также добавил, что Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора.
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