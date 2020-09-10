Тихановская прокомментировала предстоящую встречу Путина и Лукашенко

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Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко и Путина в Сочи.«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы», — заявила Тихановская. По её словам, соответствующие договоры будут пересмотрены «новой властью».Как напоминает «Интерфакс», в понедельник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи. Там состоится его встреча с Путиным. Переговоры пройдут в формате «один на один».