Эксперты назвали регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

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Российская семья в среднем тратит около 4,8 тысячи рублей в месяц на оплату услуг ЖКХ. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенное изданием исследование. При этом в Камчатском крае этот показатель свыше 9 тыс. рублей, а в Республике Алтай — менее 2,5 тыс. рублей.Эксперты агентства также рассчитали долю расходов семей на жилищно-коммунальные услуги. Она оказалась неравномерной: значение показателя в субъектах РФ изменяется в диапазоне от 4,9 до 13,7%.Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Республике Коми (13,7%). Наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Республике Ингушетия. Здесь она составляет 4,9%. Также низкие значения в Москве, Дагестане, Республике Тыва, на Алтае и в Хакасии, а также в Иркутской области, отмечает iz.ru.